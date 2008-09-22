США вытащат из кризиса не только американские банки

Министерство финансов США изменило свой первоначальный план помощи финансовым институтам, пишет Politico. Теперь оно разрешит обратиться за средствами также зарубежным банкам и другим организациям финансового сектора. Главное условие - наличие крупных подразделений этих компаний в Соединенных Штатах.

Глава министерства финансов Генри Полсон объяснил журналистам, что большой разницы между иностранным и американским финансовым институтом нет, если оба ведут дела в США, нанимают американцев и сталкиваются с кризисом ликвидности.

Ранняя версия документа, появившаяся 20 сентября, содержала строчку, требовавшую от банков, инвестиционных и страховых компаний, обращающихся за помощью, иметь штаб-квартиру в США. Это исключало поддержку таких крупных компаний как Barclays, Credit Suisse, Deutsche Bank, HSBC, Royal Bank of Scotland и UBS. Исправленная версия разрешает участие в программе иностранных банков.

Финансовые институты получат от властей США 700 миллиардов долларов сроком на два года. Точные условия пока неизвестны. Ожидается, что законопроект поступит в Палату представителей в четверг. В пятницу его уже одобрит и пошлет на подпись президенту США Джорджу Бушу Сенат.

Лента.ру