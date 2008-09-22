США вытащат из кризиса не только американские банки
"Иностранцы" тоже получат деньги
Министерство финансов США изменило свой первоначальный план помощи финансовым институтам, пишет Politico. Теперь оно разрешит обратиться за средствами также зарубежным банкам и другим организациям финансового сектора. Главное условие - наличие крупных подразделений этих компаний в Соединенных Штатах.
Глава министерства финансов Генри Полсон объяснил журналистам, что большой разницы между иностранным и американским финансовым институтом нет, если оба ведут дела в США, нанимают американцев и сталкиваются с кризисом ликвидности.
Ранняя версия документа, появившаяся 20 сентября, содержала строчку, требовавшую от банков, инвестиционных и страховых компаний, обращающихся за помощью, иметь штаб-квартиру в США. Это исключало поддержку таких крупных компаний как Barclays, Credit Suisse, Deutsche Bank, HSBC, Royal Bank of Scotland и UBS. Исправленная версия разрешает участие в программе иностранных банков.
Финансовые институты получат от властей США 700 миллиардов долларов сроком на два года. Точные условия пока неизвестны. Ожидается, что законопроект поступит в Палату представителей в четверг. В пятницу его уже одобрит и пошлет на подпись президенту США Джорджу Бушу Сенат.