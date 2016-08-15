В районе АТО задержали бывшего милиционера за отмывание свыше 50 миллионов гривен

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что бывший милиционер скопировал из базы данных своего органа персональные данные лиц, проживающих в контролируемых террористами районах Донбасса.

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"На этих людей злоумышленники зарегистрировали электронные кошельки, на которые поступали деньги, украденные со счетов одного из иностранных банков. Средства участники группировки переводили в наличные, в том числе в т.зв. "ДНР". В течение 2015-2016 годов они отмыли свыше 50 миллионов гривен", - говорится в сообщении.

Сотрудники спецслужбы задержали бывшего милиционера в Дружковке на Донетчине. Во время обыска в его квартире изъяли компьютерную технику и носители информации с доказательствами противоправной деятельности.

На электронных кошельках, которые зарегистрированы на подставных лиц, арестованы средства на сумму свыше 4 млн грн, отметили в СБУ.

Злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 361 Уголовного кодекса Украины.