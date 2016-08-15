Дело контрабандистов, переправлявших кокаин из Латинской Америки в Одессу, направили в суд

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, обвинительный акт в отношении подозреваемых прокуратура направила в Приморский районный суд города 12 августа.

Правоохранители выяснили, что указанные граждане в течение 2015-2016 годов организовали канал контрабандной поставки кокаина, в том числе из Латинской Америки, на территорию Украины. Наркотики реализовывали преимущественно в Приморском районе Одессы.

В ходе обысков у подозреваемых, задержанных в международном аэропорту «Одесса» и на центральном автовокзале, а также в аэропорту Киева, изъято около 10 кг кокаина.

По ходатайству прокуратуры фигуранты были взяты под стражу.

Фигуранты обвиняются в совершении преступления по ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров в особо крупных размерах) ч. 2 ст. 306 (использование средств, полученных от незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров), ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка с целью сбыта, а также незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

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Как сообщал УНИАН, в конце февраля прокуратура Одесской области объявила о подозрении 5 гражданам, причастным к ввозу в Украину кокаина на 3 млн долл. Расследование было начато по факту организации группой неустановленных лиц контрабандного перемещения из Объединенных Арабских Эмиратов на территорию Украины через международные аэропорты «Одесса» и «Борисполь» кокаина в особо крупных размерах с целью сбыта.

По инициативе прокуратуры области сотрудниками Государственной пограничной службы Украины и Управления СБУ в области задержаны 5 человек, трое из которых осуществляли непосредственные перевозки наркотиков из других государств, а двое - организовывали.