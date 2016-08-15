На выезде из Киева столкнулись 5 автомобилей, есть пострадавшие (фото)

11:26, 15 августа 2016
Общество
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Масштабное ДТП произошло сегодня в Киеве на Старообуховской трассе.

/ facebook.com/dtp.kiev.ua

Как сообщает dtp.kiev.ua, в результате ДТП разбито 5 автомобилей.

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Также отмечается, что пострадали 2 человека.

Из-за происшествия образовалась большая пробка с обеих сторон.

На месте работает оперативно-следственная группа.

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