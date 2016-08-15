На выезде из Киева столкнулись 5 автомобилей, есть пострадавшие (фото)
11:26, 15 августа 2016Общество
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Масштабное ДТП произошло сегодня в Киеве на Старообуховской трассе.
/ facebook.com/dtp.kiev.ua
Как сообщает dtp.kiev.ua, в результате ДТП разбито 5 автомобилей.
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Также отмечается, что пострадали 2 человека.
Из-за происшествия образовалась большая пробка с обеих сторон.
На месте работает оперативно-следственная группа.
В результате ДТП пострадало 2 человека / facebook.com/dtp.kiev.ua
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