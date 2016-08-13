На Волыни СБУ предотвратила контрабанду в Европу партии янтаря стоимостью около полумиллиона гривен

Об этом сообщается на странице СБУ в Facebook.

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Правоохранители обнаружили партию янтаря крупных фракций весом почти 6 кг во время осмотра пассажирского автобуса на международном пункте пропуска "Ягодин".

Камни были скрыты в конструкциях автобуса. «По предварительной оценке экспертов, стоимость изъятого камни составляет примерно полмиллиона гривен», - сообщили в СБУ.

Сейчас проводятся оперативно-следственные действия для установления организаторов попытки контрабанды янтаря.