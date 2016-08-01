На Киевщине подпольный цех изготавливал янтарную плитку

Как сообщает СБУ на своей странице в Facebook, трое местных жителей организовали нелегальное производство в арендованном помещении завода в Бородянском районе. Они изготовляли из янтаря дорогую облицовочную плитку, которую через посредников планировали продать в одну из стран Ближнего Востока.

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«Во время обысков в цеху сотрудники спецслужбы совместно с полицией изъяли 25 килограммов янтарной пыли, тринадцать - обработанных камней и семнадцать - готовой плитки», - говорится в сообщении.

Правоохранители также обнаружили специальное оборудование для обработки янтаря. По заключению экспертов, стоимость изъятой готовой янтарной плитки составляет более 85 тыс. долл.

Открыто уголовное производство по ст. 198 и ст. 240 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.