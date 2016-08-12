У Луценко заявили, что спецназ НАБУ препятствовал следователям зафиксировать факт слежки за прокурорами

Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Юрия Луценко Лариса Сарган на своей странице в Facebook.

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"Следователями Генеральной прокуратуры обнаружен станционарний пост наблюдения по адресу: ул. Симона Петлюры, 7/9, который осуществлял съемку информации о действиях работников прокуратуры", - подчеркнула Сарган.

"После попыток выяснения принадлежности данных лиц на место происшествия прибыл спецназ НАБУ, который препятствует фиксации данного факта", - добавила Сарган.

В связи с этим пресс-секретарь генпрокурора заявила, что такие действия можно расценивать как противодействие со стороны НАБУ проведению действий, связанных с расследованием уголовного производства по фактам незаконного прослушивания.

По ее данным, фамилия следователя ГПУ обнаружена на записке среди вещей одного из задержанных.

Также она разместила фотографии, на одной из которых на записке указано имя Сус Дмитрий Анатольевич и марка машины.

Известно, что в ГПУ работает человек по имени Дмитрий Сус. Он занимает должность начальника управления ГПУ по расследованию уголовных производств в сферах государственной службы и собственности.

Как сообщал УНИАН, 11 августа директор НАБУ Артем Сытник признал определенные признаки конфликта между НАБУ и Генпрокуратурой, но надеется на урегулирование отношений.

5 августа следственно-оперативная группа ГПУ прибыла в НАБУ, где осуществила выемку документов. Группу возглавлял начальник управления ГПУ по расследованию уголовных производств в сферах государственной службы и собственности Дмитрий Сус.

Луценко заявил, что таким образом ГПУ проверяет информацию Службы безопасности о незаконном прослушивании телефона непричастного к уголовному делу НАБУ человека.

НАБУ считает незаконным постановление суда об обыске в ведомстве. Отмечается, что во время обыска Генпрокуратуры в помещении НАБУ ничего не изъято, ведомство работает в штатном режиме.