ГУР о "диверсантах" в Крыму: это украинцы, патриоты, но не сотрудники разведки

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

«Это граждане Украины, патриоты, но они не сотрудники ГУ разведки Министерства обороны Украины», - отметил он.

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Как сообщал УНИАН, 10 августа в ФСБ России заявили, что предотвратили осуществление терактов в оккупированном Крыму на «критически важных объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова», которые якобы готовило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Также в ФСБ заявили о ликвидации «украинской агентурной сети» и задержания группы «диверсантов». Как утверждают в российской спецслужбе, «одним из организаторов прекращенных терактов является Панов Евгений Александрович, 1977 года рождения, житель Запорожской области, сотрудник ГУР МО Украины, которого также задержали, и он дает показания».

Украинская полиция открыла уголовное производство по факту похищения гражданина Украины Панова.

11 августа в МИД РФ назвали имя еще одного задержанного по делу о подготовке терактов» в Крыму. Кроме Евгения Панова, задержан Андрей Захтей.