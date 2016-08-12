СБУ отказалась сообщать, следила ли она за Шереметом или Притулой
Служба безопасности Украины отказалась сообщить, проводила ли она слежку за журналистом "Украинской правды" Павлом Шереметом и руководителем интернет-издания Аленой Притулой.
Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на ответ СБУ на ее запрос.
"Согласно законам об оперативно-розыскной деятельности и о контрразведывательной деятельности запрещается обнародовать или предоставлять информацию о проведении в отношении определенного лица оперативно-розыскной или контрразведывательной деятельности (о принятии решения по результатам такой деятельности) или ее непроведении", - сказано в ответе.
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При этом в СБУ посоветовали обратиться за комментариями к Национальной полиции и Генеральной прокуратуре.
"Украинская правда" отмечает, что обратилась в СБУ с просьбой предоставить информацию, проводили ли спецслужбы когда-либо слежку за Шереметом или Притулой, а также давалась ли санкция когда-либо на прослушивание телефонов Шеремета и Притулы.
Напомним, Шеремет погиб утром 20 июля в результате взрыва в автомобиле Притулы, на котором тот ехал по центру Киева.