СБУ отказалась сообщать, следила ли она за Шереметом или Притулой

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на ответ СБУ на ее запрос.

"Согласно законам об оперативно-розыскной деятельности и о контрразведывательной деятельности запрещается обнародовать или предоставлять информацию о проведении в отношении определенного лица оперативно-розыскной или контрразведывательной деятельности (о принятии решения по результатам такой деятельности) или ее непроведении", - сказано в ответе.

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При этом в СБУ посоветовали обратиться за комментариями к Национальной полиции и Генеральной прокуратуре.

"Украинская правда" отмечает, что обратилась в СБУ с просьбой предоставить информацию, проводили ли спецслужбы когда-либо слежку за Шереметом или Притулой, а также давалась ли санкция когда-либо на прослушивание телефонов Шеремета и Притулы.

Напомним, Шеремет погиб утром 20 июля в результате взрыва в автомобиле Притулы, на котором тот ехал по центру Киева.