Ни одна из 4 версий убийства Шеремета не является приоритетной - ГПУ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель начальника отдела процессуального руководства досудебным расследованием Генеральной прокуратуры Андрей Шевченко сегодня на брифинге в Киеве.

«Мы отрабатываем четыре версии убийства журналиста Шеремета – УНИАН). Это - непосредственно личные неприязненные отношения в отношении погибшего, профессиональная журналистская деятельность, возможная дестабилизация обстановки в городе Киеве и в целом в стране через смерть известного журналиста и, соответственно, когда ошиблись объектом, поскольку автомобилем, в том числе пользовалась и Елена Притула, его сожительница», - заявил он.

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«Все четыре версии являются рабочими, к одной из версии склонности мы на это время не имеем, во всех четырех направлениях мы работаем», - добавил Шевченко.

Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб 20 июля в центре Киева в результате взрыва автомобиля. Полиция квалифицирует его гибель как умышленное убийство. К расследованию убийства подключилось и Федеральное бюро расследований США.