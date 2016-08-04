Ни одна из 4 версий убийства Шеремета не является приоритетной - ГПУ
Следствие рассматривает четыре версии убийства журналиста Павла Шеремета, ни одна из них не является приоритетной.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель начальника отдела процессуального руководства досудебным расследованием Генеральной прокуратуры Андрей Шевченко сегодня на брифинге в Киеве.
«Мы отрабатываем четыре версии убийства журналиста Шеремета – УНИАН). Это - непосредственно личные неприязненные отношения в отношении погибшего, профессиональная журналистская деятельность, возможная дестабилизация обстановки в городе Киеве и в целом в стране через смерть известного журналиста и, соответственно, когда ошиблись объектом, поскольку автомобилем, в том числе пользовалась и Елена Притула, его сожительница», - заявил он.
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«Все четыре версии являются рабочими, к одной из версии склонности мы на это время не имеем, во всех четырех направлениях мы работаем», - добавил Шевченко.
Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб 20 июля в центре Киева в результате взрыва автомобиля. Полиция квалифицирует его гибель как умышленное убийство. К расследованию убийства подключилось и Федеральное бюро расследований США.