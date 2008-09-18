Еврокомиссия требует от Польши не вмешиваться в дела пенсионных фондов

Еврокомиссия требует от Польши отменить ограничения на инвестиции пенсионных фондов за границу.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, сегодня Еврокомиссия направила правительству Польши т.н. "письмо мотивированного мнения" о нарушении законодательства ЕС.

По убеждению Комиссии, установленные в Польше ограничения на инвестиции за границу для открытых пенсионных фондов препятствуют свободному движению капиталов в странах-членах ЕС.

Согласно действующему законодательству Польши, лишь 5% активов пенсионных фондов могут инвестироваться за границу.

Направление письма “мотивированного мнения” является вторым этапом расследования о нарушении законодательства ЕС. Если на протяжении двух месяцев Еврокомиссия не получит удовлетворительного ответа, она сможет передать дело в Европейский суд.