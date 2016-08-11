В горах Грузии погиб украинский альпинист (фото)
17:57, 11 августа 2016Общество
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Альпинист из Чернигова Александр Науменко погиб во время восхождения на гору Шхара в Грузии в результате схода лавины.
Науменко погиб во время восхождения на гору в Грузии / 4sport.ua
Восхождение на гору совершали трое альпинистов, передает 4sport.ua.
"Александр Науменко шел в связке третий. При пересечении снежного склона на группу сошла лавина. Первого не задела, второго слегка присыпала, а Сашу запресовала", - говорится в сообщении.
У погибшего осталась жена с двумя детьми - трех и пяти лет.
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Похороны состоятся в Чернигове, дата и время пока неизвестны.
Как сообщал УНИАН, в конце июля грузинские спасатели нашли тело украинского альпиниста на горе Ушба в высокогорной Сванетии.
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