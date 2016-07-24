В Грузии погиб альпинист из Украины - СМИ

Как сообщает «Эхо Кавказа» со ссылкой на телекомпанию «Рустави-2», погибший - альпинист из Украины, который неоднократно покорял вершины Грузии.

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«Информацию о гибели Игоря я получила от общих друзей. Он был достаточно сильным и атлетически сложенным альпинистом. Вместе с ним мы были в горах в мае, чтобы покорить Казбеги», - сказала гид Наталья Николашина.

Другие детали происшествия и фамилия погибшего пока не сообщаются.