Кабмин обеспечил финансовые гарантии для Евровидения-2017

Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман в "Твиттере". "Евровидению в Украине - однозначно быть! Мы уже оперативно обеспечили финансовые гарантии для подготовки и проведения песенного конкурса", - написал он.

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Как сообщал УНИАН, сегодня министр культуры Евгений Нищук заявил, что определение города, который победил в конкурсе на проведение Евровидения-2017, перенесено на неопределенный срок.

Министр сказал, что причиной переноса стала задержка с финансовыми гарантиями, однако не уточнил, с какими именно.

Ранее министр анонсировал, что 27 июля будет объявлен город, который примет международный песенный конкурс Евровидение в 2017 году.

Напомним, после победы украинской певицы Джамалы на Евровидении-2016 Украина стала следующей страной, которая будет принимать этот конкурс.

Желание провести у себя конкурс выразили Киев, Днепр, Львов, Одесса, Харьков и Херсон. Кабинет министров объявил конкурс среди городов, претендующих на проведение Евровидения-2017. 22 июля стало известно, что в финал конкурса вышли Киев, Одесса и Днепр.