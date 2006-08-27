Ющенко: несправедливо, что Франко не стал Нобелевским лауреатом

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Указ «О мерах по изучению и популяризации духовного наследия Ивана Франко».

Как сообщает официальное интернет-представительство главы государства, В.ЮЩЕНКО подписал документ после осмотра Львовского литературно-мемориального музея Ивана Франко.

Директор музея Роман ГОРАК ознакомил Президента с экспонатами, среди которых часть библиотеки Ивана Франко и его личные вещи.

В.ЮЩЕНКО также возложил цветы к бюсту Каменяра во дворе музея и сделал запись в книге почетных гостей.

Музей был открыт в 1940 году в доме, где Иван Франко жил на протяжении 1902-1916 годов. Первым директором заведения был Петр Франко – сын писателя.

Исторической несправедливостью назвал Президент Украины тот факт, что Иван Франко не стал Нобелевским лауреатом. Это глава государства отметил в своем выступлении на торжественной Академии по случаю 150-летия со дня рождения И.Франко во Львовском Национальном академическом театре оперы и балета. Президент объявил, что сегодня он подписал указ о создании во Львове Музея литературы и подготовке к выпуску 100-томного академического собрания сочинений И.Франко.