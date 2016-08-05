На Буковине руководителей 5 гослесхозов разоблачили в расхищении леса

Как сообщает пресс-центр СБУ, правоохранители установили, что чиновники разработали механизмы присвоения государственного леса через реализацию подконтрольным структурам в обход аукционов и нелегальную вырубку "неучтенных" деревьев. В дальнейшем все лесоматериалы по разным схемам экспортировались за границу.

В ходе более 50 одновременно проведенных обысков в лесхозах, офисах коммерческих структур, по местам жительства чиновников и коммерсантов сотрудники спецслужбы и прокуратуры изъяли документы, которые подтверждают продажу леса в обход аукционов и осуществление нелегальных экспортных операций.

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Правоохранители также обнаружили фиктивные печати и штампы иностранных компаний, бланки с "мокрыми" печатями, которые использовались для легализации сделок, свыше 1,5 тысячи неучтенных бирок для электронной маркировки древесины, огнестрельное и холодное оружие.

На территории лесхозов и коммерческих структур без какой-либо документации хранилось несколько сотен кубометров древесины ценных пород, стоимость которой устанавливается.

Открыто 5 уголовных производств по ст. 364, ст. 191, ст. 366 и ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.