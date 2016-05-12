Москаль заявил о пресечении попытки возобновления контрабандных схем на Закарпатской таможне

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Закарпатской облгосадминистрации, такое заявление Москаль озвучил сегодня в сессионном зале ОГА во время рабочего совещания с руководством правоохранительных органов, Закарпатской таможни, Мукачевского и Чопского пограничных отрядов.

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«В конце апреля была попытка рейдерского захвата Закарпатской таможни для возобновления контрабандных потоков (в первую очередь табачных изделий) через Закарпатскую область. По этому поводу состоялся принципиальный разговор президента, а затем премьер-министра Украины со мной как председателем Закарпатской облгосадминистрации. Во время этого разговора вещи, которые происходят на границе, и которые ранее не принято было озвучивать, назывались своими именами. Особенно это касается таможенного поста «Тиса» на украинско-венгерской границе в Чопе. По результатам встреч с президентом и премьер-министром мне предоставлены дополнительные полномочия и четкие указания для наведения порядка на границе», - сказал Москаль.

Он добавил, что отныне пересечение товарами государственной границы в пределах Закарпатской области будет происходить только в рамках законодательства.

По данным пресс-службы, Москаль также сказал, что схемы с микроавтобусами, водители которых годами провозят через «Тису» без какого-либо таможенного оформления брендовую одежду, мобильные телефоны и гаджеты, элитный алкоголь, парфюмерию, моющие и гигиенические средства, скутеры, мотоциклы др., и которые платят определенную таксу, направлявшуюся на Киев, прекращают свое существование.

«Кто хочет везти в Украину какой-то товар, должен его растаможить. Схема с так называемыми «пиджаками» (когда местные жители для заработка в несколько сотен гривень берут на себя часть товара, чтобы обойти его растаможку) также будет сломана, для этого готовится соответствующее распоряжение», - добавил Москаль.

Также, по его словам, уже готово специальное распоряжение о прекращении вывоза под видом дров деловой древесины.

«Предупреждаю, что если кого-то из таможенников или пограничников поймают на взятке – уволят всю смену. Такое жесткое решение принято на уровне руководства страны. Поэтому призываю работников таможни и пограничной службы хорошо подумать – стоит ли ради сиюминутной выгоды рисковать остаться без работы и стать фигурантом уголовного производства», - сказал Москаль.

По его словам, в июле запланирован приезд на Закарпатье премьер-министра Владимира Гройсмана, который должен оценить результаты работы таможни.

Также, по информации пресс-службы, на совещании было озвучено, что для эффективного противодействия коррупции в ближайшее время на Закарпатье будут созданы специальные межгосударственные группы, которые по согласованию с таможенными органами Венгрии, Словакии и Румынии проведут взаимные сверки документов по движению товаров через границу за 2015-2016 годы.

«Мы выясним поименно, кто из предпринимателей товар декларирует при выезде из соседних стран, а потом при въезде в Украину. И кто занимается «липовым» транзитом, оставляя нерастаможенный товар в Украине. У меня есть достаточно опыта, чтобы сломать эти схемы», - цитирует пресс-служба Москаля.

Он также пригрозил, что в случае попыток оставить все как есть или договориться о «льготном режиме» для избранных, вся соответствующая информация будет обнародована в СМИ с указанием конкретных фамилий и должностей.