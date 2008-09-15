Для улучшения ситуации в киевском метро нашли 5-6 вариантов

На сегодня намечены 5-6 подходов для улучшения ситуации в Киевском метрополитене.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам председатель рабочей группы по изучению ситуации с транспортом в столице Александр ЗИНЧЕНКО.

Рабочая группа провела выездное совещание в Киевском метрополитене. На протяжении пяти часов депутаты Киевсовета изучали состояние предприятия.

«Метрополитен может сегодня выполнять свои задачи по перевозке пассажиров, но ресурсы критические», - отметил А.ЗИНЧЕНКО. Он добавил, что на сегодня намечены 5-6 подходов для улучшения ситуации в метро, в частности, управлению ценовой политики КГГА поручено пересмотреть тарифы на размещение рекламы и торговых точек в кратчайшие сроки. Как отметил А.ЗИНЧЕНКО эти тарифы значительно вырастут.

На заседании рабочей группы обсуждались дифференцированные тарифы на проезд для киевлян и приезжих, о которых недавно говорил городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

«Ежедневно метрополитеном пользуются 2,1 млн. пассажиров, почти 800 тысяч из них не киевляне. Они не учтены в социальных нагрузках города. На такое количество людей не выделяют преференций из госбюджета, поэтому здесь нужно изменять подходы» - считает А.ЗИНЧЕНКО.

По его словам, дифференцированные тарифы можно ввести вместе с социальными карточками киевлянина. По мнению А.ЗИНЧЕНКО, это будет сделано самое быстрое через шесть месяцев.