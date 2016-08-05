Как проходила репетиция военного парада ко Дню Независимости (фоторепортаж)
09:56, 05 августа 2016Общество
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На взлетно-посадочной полосе аэродрома "Антонов-1" в Киеве 2 августа 2016 года прошла репетиция парада ко Дню Независимости, который будет праздноваться 24 августа.
Репетиция парада ко Дню Независимости прошла на аэродроме "Антонов-1" в Киеве / Фото УНИАН
Военные отрепетировали строевое шествие, проезд военной техники, а также номера военных оркестров.
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Как сообщал УНИАН, министр обороны Степан Полторак отметил, что мероприятия по подготовке к параду идут по графику, и выразил удовлетворение процессом подготовки.
В этом году в параде войск по главной улице столицы рядом с пешими расчетами пройдет более 200 единиц военной техники. Также в параде впервые примут участие резервисты.
В то же время сообщалось, что ни одна привлеченная к параду единица техники не будет забрана из района проведения АТО.
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