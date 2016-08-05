Как проходила репетиция военного парада ко Дню Независимости (фоторепортаж)

Военные отрепетировали строевое шествие, проезд военной техники, а также номера военных оркестров.

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Как сообщал УНИАН, министр обороны Степан Полторак отметил, что мероприятия по подготовке к параду идут по графику, и выразил удовлетворение процессом подготовки.

В этом году в параде войск по главной улице столицы рядом с пешими расчетами пройдет более 200 единиц военной техники. Также в параде впервые примут участие резервисты.

В то же время сообщалось, что ни одна привлеченная к параду единица техники не будет забрана из района проведения АТО.