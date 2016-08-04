Минобразования снимает требование знания наизусть в 1-2 классах таблицы сложения и вычитания в пределах 10-20

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято сегодня на коллегии МОН. Таким образом, в 1-2 классе предусматривается изучение таблицы сложения и вычитания в пределах до 5.

«Из программы 1-2 класса снято требование относительно знания наизусть таблицы сложения и вычитания в пределах 10-20. Мы оставляли там только до 5. Они в третьем классе это выучат», - сказал заместитель министра образования и науки Павел Хобзей.

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Кроме того, по его словам, снимается фиксированное количество часов для изучения тем. В частности, предусмотрено, что учитель, исходя из того, какие перед ним дети по уровню образования, сам будет определять количество часов для изучения определенной темы.

Также отменяется количественный показатель темпа чтения, то есть речь идет о ныне действующих нормах по количеству слов в минуту чтения.

Хобзей сообщил, что предусмотрены серьезные изменения в изучении иностранного языка в начальных классах. Он отметил, что “мы отложили письмо на более дальний срок, зато будет развитие речи, добавили современные темы для обсуждения”, а также изучение тем, которые позволяют детям выразить свое эмоциональное состояние.

Он отметил, что изменениями предусмотрено изъять из литературного чтения “неактуальных советских авторов и ввести новых авторов”.

Кроме того, по его словам, в рамках декоммунизации предусматривается изъятие из предмета «музыкальное воспитание» ряда песен, в частности “Вниз по матушке по Волге», «Священная война».

Замминистра подчеркнул, что предусмотрено снять дублирование тем с таких предметов, как “Основы здоровья”, “Я и Украина” и “Естествознание”.

По его словам, также предусмотрены изменения в изучении украинского языка, в частности, в 1-2 классах снято изучение сложных тем относительно условного обозначения слов и предложений, а также составления предложений по схемам, которое “родители называли азбука Морзе”.

Хобзей сообщил, что программу предлагается изменить на 5-10%. “Это не кардинальные изменения, потому что учебники и стандарты были фиксированы”, - отметил он.