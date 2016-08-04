ГПУ направила в суд дело двух экс-работников зерновой госкомпании, которые завладели 19 миллионами гривен

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью и СМИ Генпрокуратуры.

Действия этих лиц квалифицированы по ч. 5 ст. 191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах) УК Украины.

Государственное обвинение поддерживает Генпрокуратура.

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Как сообщал УНИАН, 26 июля Национальное антикоррупционное бюро задержало бывшего в.а. председателя правления ГПЗКУ и председателя правления компании «Рокитнянский комбинат хлебопродуктов» по подозрению в растрате 50 млн грн государственных средств.

Кроме того, ГПУ ведет дело о растрате бывшим руководством ГПЗКУ 177 млн грн в 2014 году.

ГПЗКУ – вертикально интегрированная компания, которая осуществляет весь цикл работ с зерновыми и продуктами их переработки: от производства до экспорта. В состав ГПЗКУ входят 55 филиалов, их общая рабочая емкость составляет 3,75 млн тонн сельхозкультур, в частности, суммарные мощности по перевалке на экспорт Одесского и Николаевского портов – около 2,5 млн тонн.