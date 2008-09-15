В Киеве состоятся литературные чтения австрийских писателей и поэтов

16 и 17 сентября 2008 в Молодом театре в Киеве состоятся литературные чтения австрийских авторов. Приглашенные писатели и поэты представляют развитие литературы ІІ Республики: от легендарной Венской группы (Фридрих Ахляйтнер и Герхард Рюм) - до «экспериментальной» литературы (Фердинанд Шматц и Петер Уотергауз) и самой молодой генерации современных писателей (Забине Груббер, Ольга Флер, Андреа Винклер). Также в программе представлены ведущие современные писатели Юлиан Шуттинг, Бодо Гелль, Вальтер Пилар и лауреат литературной премии им. Г. Бюхнера 2008 Йозеф Винклер.

Переводы произведений Пауля Целана, Герты Крефтнер и Томаса Бернгарда будут читать Александр Ирванец, Сергей Жадан, Моисей Фишбейн, Тимофей Гаврылив, Евгения Белорусец, Марк Белорусец, Юрко Прохасько и др.

Музыкальное сопровождение Франца Когльмана и Оскара Айхингера

Начало чтений в 18.00

Вход свободный