"Это их почерк": Шкиряк считает, что убийство Шеремета совершили российские спецслужбы

По его убеждению, это почерк российских спецслужб, передает 112 Украина.

"Я бы не хотел сейчас делать прогнозы, с моей стороны это будет не совсем корректно, но я могу высказать свою личную точку зрения. И я уже неоднократно на этом настаивал, я со своей стороны убежден, что преступление было заказано извне, что скорее всего его осуществили российские спецслужбы, это их почерк", - сказал Шкиряк.

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По его убеждению, и цинизм, с которым был совершен подрыв, и все последствия в общественно-политической ситуаций свидетельствуют в пользу этой версии.

"Лично у меня сомнений нет", - резюмировал советник министра МВД.

Как сообщал УНИАН, Павел Шеремет погиб утром 20 июля в результате взрыва авто руководителя издания Алены Притулы, в котором он находился.

Взрывное устройство, которое взорвало автомобиль с журналистом Павлом Шереметом, было заложено близко к месту водителя.

Полиция квалифицировала произошедшее по статье "умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц".

Генпрокурор Юрий Луценко назвал основной версией убийства Шеремета месть за его профессиональную деятельность.