"Это их почерк": Шкиряк считает, что убийство Шеремета совершили российские спецслужбы
Советник министра МВД Зорян Шкиряк высказал личное мнение относительно того, кто убил журналиста Павла Шеремета.
По его убеждению, это почерк российских спецслужб, передает 112 Украина.
"Я бы не хотел сейчас делать прогнозы, с моей стороны это будет не совсем корректно, но я могу высказать свою личную точку зрения. И я уже неоднократно на этом настаивал, я со своей стороны убежден, что преступление было заказано извне, что скорее всего его осуществили российские спецслужбы, это их почерк", - сказал Шкиряк.
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По его убеждению, и цинизм, с которым был совершен подрыв, и все последствия в общественно-политической ситуаций свидетельствуют в пользу этой версии.
"Лично у меня сомнений нет", - резюмировал советник министра МВД.
Как сообщал УНИАН, Павел Шеремет погиб утром 20 июля в результате взрыва авто руководителя издания Алены Притулы, в котором он находился.
Взрывное устройство, которое взорвало автомобиль с журналистом Павлом Шереметом, было заложено близко к месту водителя.
Полиция квалифицировала произошедшее по статье "умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц".
Генпрокурор Юрий Луценко назвал основной версией убийства Шеремета месть за его профессиональную деятельность.