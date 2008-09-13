В Севастополе избавились от 27 двойных граждан

Органами внутренних дел Севастополя в Комиссию по вопросам гражданства при Президенте Украины направлены 34 материала в отношении жителей города, имеющих двойное гражданство с ходатайством о лишении их гражданства Украины. Эти ходатайства уже рассмотрены и удовлетворены.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам первый заместитель прокурора Севастополя Виктор ГАЛЮК.

По его словам, 27 военнослужащих Черноморского Флота РФ, имевших двойное гражданство, лишились гражданства Украины.

Еще более 20 соответствующих материалов милиция планирует направить в Комиссию по вопросам гражданства при Президенте Украины.

В.ГАЛЮК также сообщил, что неделю назад прокуратура Севастополя по результатам проверки направила начальнику Управления МВД в городе Севастополе предписание об активизации работы по выявлению лиц, имеющих двойное гражданство.

По словам первого заместителя прокурора, таких лиц может быть больше, чем было обнаружено проверкой прокуратуры, поэтому “в первую очередь, нам необходимо выяснить общее количество лиц, имеющих двойное гражданство, а затем уже работать с ними по вопросам определения, какое гражданство им больше всего подходит”.

По словам В.ГАЛЮКА, проведенная недавно прокуратурой города проверка „показала, что 1595 жителей города Севастополя имеют двойное гражданство, то есть гражданство Украины и других государств”. По его словам, преимущественно это военнослужащие Черноморского флота России, которые еще служили на советском ЧФ, часть из них и сейчас продолжает флотскую службу на территории Украины.

Как объяснил первый заместитель прокурора Севастополя, основная причина получения двойного гражданства была „связана с тем, что после распада Советского Союза граждане бывшего СССР, которые проживали на территории Украины, в частности, в городе Севастополе, имели местную прописку, семьи, работу, получили гражданство другого государства, в основном РФ, и при этом у них остался паспорт гражданина СССР со штампом „Громадянин України”. В.ГАЛЮК добавил, что на протяжении 1991-2007 гг. и в этом году осуществляется обмен таких паспортов. При этом, заметил он, паспортные отделы не имели права отказывать в обмене паспортов.