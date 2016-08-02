За убийство солдата старшего лейтенанта приговорили к восьми годам лишения свободы

Об этом сообщила пресс-служба военной прокуратуры Западного региона Украины.

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"В суде доказано, что 3 февраля 2016 года старший лейтенант Ц., находясь в суточном наряде начальником стражи, грубо нарушил правила обращения с оружием - не разрядил автомат АКС-74 и не проверил, поставлен ли тот на предохранитель. В результате, случайно произведя спуск курка с боевого взвода, совершил два выстрела в направлении товарища по службе. Одна из выпущенных пуль попала в правую теменную область головы старшего солдата К., причинив смерть последнего", - говорится в сообщении.

Как сообщил военный прокурор Хмельницкого гарнизона Алексей Стражник, суд учел все обстоятельства и назначил офицеру наказание в виде 8 лет лишения свободы с лишением воинского звания "старший лейтенант".