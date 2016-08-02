ДТП в Норвегии: журналистка назвала имя погибшего украинца (фото)

12:29, 02 августа 2016
Общество
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Погибшим в результате ДТП в Норвегии украинцем оказался доцент кафедры динамики, прочности машин и сопротивления материалов НТУУ "КПИ" Богдан Яхно.

aftenposten.no

Об этом на своей странице в Facebook написала журналистка Елена Яхно - родственница погибшего.

Ранее норвежские СМИ писали, что погибший - известный украинский тренер.

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Журналистка рассказала, что вместе с погибшим в автобусе находилась его жена, она выжила.

Как сообщал УНИАН, в Норвегии 30 июля произошло дорожно-транспортное происшествие с участием туристического автобуса с украинцами. Всего, по данным полиции, в автобусе находился 41 человек, все они, в том числе водитель и руководитель группы – граждане Украины.

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