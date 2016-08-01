На педагогические специальности зачислили абитуриентов с самыми низкими баллами - Минобразования

Эти специальности оказались непопулярными среди абитуриентов с высокими баллами, сказала первый заместитель министра образования и науки Инна Совсун.

По ее словам, заявления на педагогические специальности подавали абитуриенты с самыми низкими баллами.

«Проблемными являются зачисления на подготовку учителей. Мы видим, к сожалению, очень низкие проходные баллы на подготовку учителей физики, к примеру. Самый высокий проходной балл 127», - отметила она.

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Эксперт гражданской сети ОПОРА Наталия Радыш отметила, что больше всего проблем во время вступительной кампании этого года возникло по техническим причинам. По ее словам, речь идет, в частности, о перебоях в работе электронной системы подачи заявлений из-за большого количества посещений в течение первых дней вступительной кампании. Вторая проблема - неясность условий приема, иногда через изменения в последний момент, добавила она.

Третья основная проблема, по словам эксперта, – сдача творческих конкурсов и физических испытаний на специальности, где они были составляющей конкурса. Она отметила, что иногда экзамены совпадали во времени в разных вузах или в одном вузе на разные специальности, сужая выбор для абитуриентов.

Также, как добавила Радыш, еще одна проблема – субъективность оценивания. Поскольку «часто поступающие жалуются, что они сдали нормативы или ответили на все вопросы, но имеют довольно низкий результат. В части экзаменов, которые выполнялись в устной форме, абитуриентам очень трудно доказать свою правоту», - отметила она.

В то же время Радыш считает позитивом то, что в этом году было отменено поступление вне конкурса и по целевым направлениям, на которые раньше выделяли, соответственно, 25% и до 75% бюджетных мест. Она отметила, что «вторая положительная тенденция – адресность госзаказ, и хотя она тесно связана с объемами госзаказов прошлого года, 25% тех мест вуз получил благодаря абитуриентам с высокими баллами».