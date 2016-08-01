В Минобразования назвали топ-10 вузов, где увеличено количество мест госзаказа

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила первый заместитель министра образования и науки Инна Совсун во время брифинга на тему: «Вступительная кампания-2016: результаты и выводы».

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«Для нас как для Минобразования и науки самым важным и интересным был вопрос о том, каким образом модель, когда количество мест госзаказа распределяется в зависимости от преференции сильных абитуриентов, сработает», - отметила она.

По словам Совсун, в топ-10 вошли: Национальный университет «Львовская политехника», Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Киевский национальный экономический университет, Харьковский национальный университет имени Каразина, Киевский национальный торгово-экономический университет, Львовский национальный университет имени Ивана Франко, Каменец-Подольский национальный университет, Черновицкий национальный университет имени Федьковича, Национальный технический университет Украины «КПИ» и Национальный университет «Киево-Могилянская академия».

Совсун сообщила, что логика распределения госзаказа заключалась в том, чтобы повысить проходные пороги, то есть, чтобы в вузы попадали люди с высшими баллами. По ее словам, в частности, на специальность «инженерия программного обеспечения» самый высокий проходной балл был в Киевском нацуниверситете имени Шевченко - 184, а самый низкий - 161,9 в Черкасском нацуниверситете. Она добавила, что на специальность «право» самый высокий проходной балл был в Национальный университет «Киево-Могилянская академия» - 184,8, а самый низкий – 146,8 в Ирпенской налоговой академии.

Совсун отметила, что сегодня абитуриенты уже смогли получить информацию о том, в какой из вузов они поступили. По ее словам, пока эта информация появилась в их личных кабинетах, а в ближайшее время она будет обнародована на открытых ресурсах, в частности, вузов и на сайте vstup.info.

Также Совсун отметила, что благодаря системе «место идет за абитуриентом» преимущество на поступление в высшие учебные заведения получили абитуриенты с более высокими баллами ВНО. Таким образом, по ее словам, удалось поднять общий проходной балл на обучение за бюджетные средства.

В свою очередь эксперт гражданской сети ОПОРА Наталья Радыш сказала, что если «анализировать результаты вступительной кампании, можно сказать, что есть положительные сдвиги в плане равного доступа к высшему образованию». «Прежде всего надо отметить, что в этом году было отменено внеконкурсное поступление и целевые направления. Если вы помните, 25% мест госзаказа в прошлые годы отдавались для внеконкурсного поступления. Что касается «целевиков» – это могло быть 75% от госзаказа. В результате те абитуриенты, которые имели достаточно хороший балл, имели значительно меньший шанс поступить и получить бюджетное место», - добавила она.

Как сообщили в Минобразования, в этом году 184 778 абитуриентов рекомендованы к зачислению на госбюджет на все образовательно-квалификационные уровни. При этом отмечается, что единственное, что отделяет этих поступающих от обучения за бюджетные средства, – оригиналы документов, их абитуриентам нужно принести в приемную комиссию вуза до 18.00 5 августа.

В этом году происходил прием документов на соискание четырех образовательно-квалификационных уровней. Так, рекомендацию к зачислению на место госбюджета на соискание образовательно-квалификационного уровня бакалавр получили 76 тыс. 664 абитуриента, на магистра – 24 тыс. 189, на специалиста – 12 тыс. 546 и на младшего специалиста – 71 тыс. 379 поступающих.