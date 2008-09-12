"Старые дядьки" из Queen привезли в Украину дочь, подружку и жену

Все музыканты из группы Queen взяли с собой в мировое турне, которое откроет пятничный концерт в Харькове, своих близких. Райен Мэй — младшую дочку Эмилию, Роджер Тейлор — подружку, которую всем журналистам охотно показывал продюсер Джим Бич, а Пол Роджерс приехал с любимой женой Синтией, пишет Сегодня .

На пресс-конференции в отеле "Премьер Палас", в Киеве, куда музыканты приехали сразу из аэропорта, выяснилось, Роджер Тейлор не первый раз в Украине: "Я был здесь много лет назад – приезжал с другом кататься на лыжах в Карпаты, и помню, что было очень-очень холодно, мы не знали куда едем, но люди были прекрасны – очень дружелюбны", — поведал Роджер.

А для Пола Роджерса жена даже сделала футболку в честь благотворительного концерта, на которой написано: "Давайте любить жизнь" и на украинском: "Зупинимо СНІД". Музыканты признались, что знают, что их музыку слушают и любят в Украине давно. "Мы постараемся спеть лучшее из нового и лучшее из старого. Я знаю, что больше всего вы хотите услышать старые хиты, но будут также и некоторые песни Пола Роджерса и наши общие новые работы. В Харькове будет очень важный концерт потому, что это будет наша первая встреча с украинцами и первый концерт в нашем турне. Хотя это, конечно, страшно: провести все так, как это должно быть. Но я думаю, что если мы сохраним чувство юмора – все получится", — рассказал Брайан.

Ребята очень переживают, потому что впервые покажут миру свои последние работы. "Для нас очень важно понимать, что мы не умерли", — заявил Роджер Тейлор. А Пол Роджерс тут же дополнил: "Важно быть не только старыми дядьками, которые играют старые хиты. Хотя мы и есть старые дядьки, но играем новые хиты", — смеясь, закончил он.