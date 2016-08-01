Издатель рассказал, когда выйдет украинский перевод новой книги о Гарри Поттере
16:55, 01 августа 2016Общество
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Украиноязычная версия книги "Гарри Поттер и проклятое дитя" появится на книжных полках в октябре этого года.
REUTERS
Об этом сообщил Громадскому владелец и директор издательства "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" Иван Малкович.
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"Мы уже приобрели права. Надеюсь, что Виктор Морозов уже сегодня начнет переводить, по старинке. Все будет зависеть от того, как будет идти работа", - рассказал издатель.
"Мы должны сделать свою работу качественно, и надеемся, что это произойдет в октябре", - сказал Малкович.
Как сообщал УНИАН, новая книга поступила в продажу в ночь на 31 июля. Британская писательница Джоан Роулинг заявила, что не планирует продолжать историю о Гарри Поттере.
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