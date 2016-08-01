Генпрокуратура просит суд взять Ефремова под стражу на 2 месяца

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее заявление сегодня после перерыва в заседании Печерского районного суда озвучили прокуроры Генпрокуратуры.

Читайте такжеЕфремову, подозреваемому в причастности к созданию "ЛНР", изберут меру пресечения 1 августа - СМИ

“Просим суд избрать Ефремову меру пресечения в виде содержания под стражей в течение двух месяцев”, - заявили прокуроры.

В своих объяснениях прокурор ГПУ Павел Кожуховский подчеркнул, что в случае избрания Ефремову иной меры пресечения, чем арест, он сможет влиять на следствие, уклоняться от следствия.

“Кроме того, у подозреваемого есть достаточно средств, чтобы выехать за пределы Украины и таким образом избежать ответственности”, - сказал Кожуховский.

Также в ходе заседания к материалам дела были приобщены распечатки электронного билета Ефремова, согласно которому, тот должен был вернуться из Вены 31 июля.

Также к материалам дела приобщена копия загранпаспорта Ефремова.

Как сообщал УНИАН, Ефремова задержали 30 июля, в аэропорту «Борисполь», откуда он, по данным ГПУ, пытался вылететь в Вену.

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что Ефремов подозревается в совершении умышленных действий с целью изменения границ Украины, в причастности к созданию террористической организации «ЛНР» и завладении имуществом «Луганскуголь».

По словам Луценко, инкриминируемые экс-«регионалу» статьи не предусматривают залога или домашнего ареста в качестве меры пресечения.

Сегодня, 1 августа, около 14 часов суд начал избирать меру пресечения Ефремову.