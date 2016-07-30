Ефремов пытался бежать из Украины - Луценко

Бывший председатель фракции Партии регионов Александр Ефремов сегодня пытался бежать из Украины, поскольку узнал о наличии у следствия прямых доказательств его участия в организации так называемой «ЛНР».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сегодня на брифинге в Киеве.

«Мы довольно много работали с разными свидетелями, буквально неделю назад мы получили прямые свидетельства о роли гражданина Ефремова в организации так называемой «ЛНР», и эти показания закреплены свидетелем в суде», - заявил он.

«Нам известно, что окружение Ефремова выходило на адвокатов этого свидетеля», - отметил Луценко. «Очевидно, он получил информацию о новом подходе следствия, когда судить будут не по словам, а по делам», - добавил Луценко.

«Я лично связываю попытку его сегодняшнего побега с тем, что он был осведомлен о наличии прямых показаний против него и хотел скрыться от украинского правосудия», - отметил генпрокурор.

«Вторая статья – это прямая поддержка террористической организации «ЛНР», мы также имеем достаточно много показаний и по этому поводу», - заявил он.

Как сообщал УНИАН, Ефремова задержали сегодня, 30 июля, в аэропорту «Борисполь», откуда он, по данным ГПУ, пытался вылететь в Вену.

Луценко заявил, что Ефремов подозревается в совершении умышленных действий с целью изменения границ Украины, в причастности к созданию террористической организации «ЛНР» и завладении имуществом «Луганскуголь».

Генпрокуратура будет ходатайствовать в суде об аресте Ефремова сроком на 2 месяца. По словам Луценко, инкриминируемые экс-«регионалу» статьи не предусматривают залога или домашнего ареста как меры пресечения.