Защита Ефремова будет ходатайствовать о допросе председателя Верховного Суда

Защита в уголовном производстве против экс-нардепа Александра Ефремова относительно обстоятельств принятия Советом так называемых "законов 16 января" намерен вызвать в суд в качестве свидетеля Председателя Верховного Суда Ярослава Романюка.

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Об этом заявил адвокат Ефремова Александр Мельников, сообщает издание "Закон и бизнес".

"Законодательный акт ("О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и процессуальных законов относительно дополнительных мер защиты безопасности граждан" – один из "диктаторских законов" - ред.) содержал статьи, направленные на усиление гарантий деятельности судей и был чрезвычайно положительно охарактеризован Председателем Верховного Суда Украины Ярославом Романюком 17 января 2014 года. На брифинге, специально посвященном указанному вопросу, глава высшего судебного органа более 20 минут рассказывал журналистам о преимуществах документа и настаивал на необходимости внедрения предложенных изменений. В частности, он подчеркнул, что указанный акт абсолютно соответствует европейской и мировой практике и чрезвычайно благосклонно воспринят судебной сообществом", - пояснил Мельников.

"Учитывая на время брифинга Романюка и время подписания закона о внесении изменений в закон о судоустройстве, вопрос кто или что побудило президента подписать его, становится не таким уже и однозначным. В связи с этим, а также принимая во внимание то, что данному факту следствие также не уделило достаточного внимания, я намерен ходатайствовать перед судом о вызове Председателя ВС в заседание и допрос его в качестве свидетеля", - добавил защитник.

Как сообщалось, Александра Ефремова обвиняют в злоупотреблении служебным положением во время принятия Верховной Радой трех диктаторских "законов 16 января", в частности, "О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и процессуальных законов относительно дополнительных мер защиты безопасности граждан".