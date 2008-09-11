Князевич: в 2004 году в организме Ющенко диоксин был

Министр здравоохранения Украины Василий КНЯЗЕВИЧ заявляет, что наличие в 2004 году в организме Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО диоксина было доказано результатами всех исследований.

Об этом говорится в заявлении В.КНЯЗЕВИЧА, переданном УНИАН пресс-службой Министерства здравоохранения Украины.

“Как врач, возглавлявший с украинской стороны совместную украинско-швейцарскую группу специалистов, могу еще раз засвидетельствовать, что в медицинских документах Президента Украины находятся неопровержимые доказательства отравления В.А.ЮЩЕНКО диоксином. В частности, это результаты многочисленных исследований крови и других тканей Президента на диоксин, полученные в течение 2005-2008 гг. из сертифицированной швейцарской лаборатории, которая использовалась медиками для токсикологического мониторинга”, - сообщает В.КНЯЗЕВИЧ.

Он также напомнил, что данные медиков были полностью подтверждены при лабораторно-токсикологическом исследовании образцов крови В.ЮЩЕНКО, проведенном в ноябре 2005 года в рамках расследования уголовного дела.

В.КНЯЗЕВИЧ подчеркнул, о чем уже не раз сообщалось в СМИ, что исследование образцов крови, забранных и транспортированных со строжайшим соблюдением криминалистическо-процессуальных норм и с участием соответствующих специалистов (следователей Генеральной прокуратуры Украины, представителей Главного бюро судебно-медицинской экспертизы Минздрава, следователей-криминалистов СБУ) и понятых, было проведено в самых авторитетных сертифицированных лабораториях Западной Европы (Германии, Бельгии, Великобритании). Результаты этих исследований не оставили никаких сомнений в наличии в организме Президента диоксина (2,3,7,8 – ТХДД) в высокотоксичных концентрациях, подчеркнул министр здравоохранения.

Он также отметил, что в судебно-медицинской экспертизе, проведенной после получения этих результатов, приняли участие самые авторитетные зарубежные специалисты из США, Японии и Германии, и их заключения были однозначными.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 сентября, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО возле Генпрокуратуры, куда она была приглашена для дачи показаний в качестве свидетеля по делу о покушении на жизнь государственного деятеля В.ЮЩЕНКО, в разговоре с журналистами выразила сомнение по поводу отравления диоксином тогдашнего кандидата в Президенты, посоветовав “…обратиться в лучшую европейскую лабораторию, привлечь экспертов из всех стран, которые имеют такие же лаборатории, чтобы действительно публично сделать анализ, доказать все…”.

В связи с этим Генпрокуратура заявила, что факт отравления В.ЮЩЕНКО доказан следствием, различными иностранными лабораториями и экспертизой с привлечением международных специалистов и считается доказанным фактом, который сомнению не подлежит.