Посол назвал вероятную причину ДТП с украинцами в Норвегии

Об этом сообщил посол Украины в Норвегии Вячеслав Яцюк, передает "112 Украина".

"Предварительная версия, которую было неформально доказано нам представителями правоохранительных органов, - авария произошла вследствие сближения автобуса с украинскими туристами и частного легкового автомобиля. Было собственно столкновение или нет - будет уточняться, но очевидно, что вследствие этого опасного сближения автобус должен был как-то маневрировать – и произошло такое происшествие", - сказал Яцюк, отметив, что следствие сейчас продолжается.

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Посол также сообщил, что состояние пострадавших в ДТП украинцев в течение ночи оставался стабильным, и добавил, что украинские дипломаты намерены встретиться с согражданами.

Как сообщал УНИАН, в Норвегии 30 июля произошло дорожно-транспортное происшествие с участием туристического автобуса с украинцами. Всего, по данным полиции, в автобусе находился 41 человек, все они, в том числе водитель и руководитель группы – граждане Украины.