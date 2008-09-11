30 секретов долголетия: смех, чай и сальса...

Как выяснили ученые из Университетского госпиталя Женевы, запрет на использование лифтов и эскалаторов на рабочем месте ведет к тому, что у сотрудников улучшается общее самочувствие, уменьшаются жировые отложения и нормализуется кровяное давление.

Не секрет, что регулярные физические упражнения - всего около получаса в день - помогают предотвратить ожирение, сердечно-сосудистые заболевания, инсульты и даже рак. Тем не менее, есть еще много очень легких способов продлить свою жизнь

1.Смейтесь. Ученые утверждают, что 15 минут смеха ежедневно продлят вашу жизнь на 8 лет

2.Добавляйте помидоры в бутерброды. Если в ежедневный рацион добавить немножко томатов, риск сердечно-сосудистых заболеваний снижается аж на 30%.

3.Читайте вверх тормашками. Ставьте перед своим мозгом нетривиальные задачи и вы поймете, что из любой ситуации есть выход.

4.Вернитесь к корням. Известно, что корнеплоды упакованы природой с особой тщательностью, так что витамины в них не исчезают со временем, а только накапливаются. Свекла снижает уровень холестерина и уменьшает риск инсульта, морковь полезна для зрения, в то время как пастернак снижает риск пострадать от остеохондроза.

5.Не жалейте кровь. Мужчины-доноры в 17 раз реже страдают от сердечных приступов.

6.Узнайте свою семью поближе. По мнению экспертов из Медицинской Школы Гарвада, пребывание рядом с матерью нормализует давление, а также помогает бороться с алкоголизмом.

7.Слушайте классическую музыку. Бетховен успокоит сердце, снизит кровяное давление и расслабит мышцы, уверены исследователи из Оксфордского университета.

8.Танцуйте сальсу. Все танцы очень полезны для здоровья, однако, только танцуя сальсу, вы сжигаете по крайней мере 420 килокалорий в час.

9.Заведите семью. Как показали исследования, проводившиеся в течение 20 лет, женатые мужчины живут на 3 года дольше, чем холостяки.

10. Не приспосабливайтесь кобщественному мнению. Вы проживете дольше, если не будете переживать о том, что про вас думают окружающие Меньше переживаний - меньше стресса.

11.Ешьте хлебные корки. В них содержатся в 8 раз больше противоракового антиоксиданта прониллизина, чем во все остальной буханке.

12. "Не подпрыгивайте". Согласно японским исследованиям, внезапный громкий звук, как например, звонок будильника, повышает риск сердечного приступа у людей с высоким кровяным давлением. Дело в том, что из-за природных инстинктов организм реагирует на громкие звуки так же, как на предупреждение об опасности - выбросом адреналина.

13.Займитесь уборкой дома. В течение 20 минут помойте окна, и 80 килокалорий как не бывало, 20-минутная чистка ковра с пылесосом обойдется усердной хозяюшке в 90 килокалорий, и глажка сожжет 65 килокалорий.

14.Обретите веру. Регулярное посещение мест религиозного поклонения снижает смертность.

15.Выучите нечто новенькое. Многие люди, отпраздновавшие свой 100-летний юбилей, говорят, что обязаны своим долголетием игре на музыкальном инструменте или иностранным языкам.

16.Ухаживайте за зубами. Если чистить зубы каждый день, можно помолодеть на 6 лет, поскольку из ротовой полости выводятся вредные бактерии, способные вызвать сердечно-сосудистые заболевания.

17.Спите, но не слишком много. Исследование, опубликованное в американском научном журнале Archives Of General Psychiatry, показало, что люди, спящие по 7 часов сутки, живут дольше тех, кто спит больше и тех, кто спит меньше.

18.Заведите домашнего питомца. Владельцы собак и кошек меньше подвержены стрессу, к тому же, у них более низкое кровяное давление

19.Бросьте курить. Ведь курение - это та причина смертей и болезней, которой легче всего избежать.

20.Живите за городом. Люди, живущие в сельской местности, с большим позитивном смотрят на жизнь, чем городские жители.

21.Ешьте шоколад. По данным исследования Гарвардской Школы здравоохранения, люди, которые потребляют шоколад в умеренных количествах, живут дольше тех, кто любит конфеты. В шоколаде содержатся химические вещества полифенолы, которые предотвращают развитие сердечных заболеваний и рака.

22.Загляните в унитаз. Перед тем как смыть его содержимое, обратите внимание, нет ли там чего-нибудь необычного, например, крови. Кровь на экскрементах - это первый сигнал рака кишечника, так что, если видите чего-то странное, немедленно обратитесь к врачу.

23.Читайте этикетки. Чем внимательнее вы читаете этикетки на продуктах, тем больше вы знаете о том, что потребляете в пищу, тем больше вы заботитесь о том, чтобы питаться здоровой пищей.

24.Полюбите чеснок. Чеснок - это супер-продукт для сердца: реагируя с кровяными тельцами, алицин, содержащийся в чесноке, расширяет кровяные сосуды и облегчает кровоток.

25.Загорайте на солнце, но не злоупотребляйте. Всего 15 минут в день снабдят вас необходимом количеством витамина D - этот витамин снижает риск диабета и помогает бороться с депрессией.

26.Выпейте чашечку чая: черного или зеленого - не важно. Последние открытия показали, что чайные антиоксиданты подавляют рост раковых клеток, улучшают здоровье зубов, укрепляют кости.

27.Любите себя. Даже если вы очень любите себя, не надо нестись сломя голову в паб отмечать эту любовь. Дело в том, что любимые занятия, такие как шопинг, так же полезны для здоровья, как и физические упражнения.

28.Выбросите шторку из душевой. Как показала практика, шторка в ванной - это рассадник вредных бактерий и грибковых спор, которые могут вызывать астматические реакции. Лучше поставьте стеклянную заслонку - ее проще вымыть и вытереть.

29.Ешьте орехи. Употребление в пищу богатых кремнием бразильских орехов снижает риск заболевания раком на 40 процентов, в то же время, любые орехи способны предотвратить диабет. Однако лучше отдавать предпочтение несоленым орешкам.

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