Посол рассказал о состоянии украинцев, пострадавших в ДТП с автобусом в Норвегии

Об этом сообщил чрезвычайный и полномочный посол Украины в Норвегии Вячеслав Яцюк в эфире телеканала "112 Украина", ссылаясь на полицию и представителей госпиталей в Норвегии.

Яцюк уточнил, что авария произошла недалеко от Осло.

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Как сообщал УНИАН, в Норвегии 30 июля произошло ДТП с участием туристического автобуса с украинцами. Согласно сообщению Департамента консульской службы МИД Украины, один человек погиб, от 8 до 10 пассажиров получили тяжелые травмы.