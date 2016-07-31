Посол рассказал о состоянии украинцев, пострадавших в ДТП с автобусом в Норвегии
11:47, 31 июля 2016Общество
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Состояние украинцев, пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия с автобусом в Норвегии, стабильное.
Состояние украинцев, пострадавших в ДТП с автобусом в Норвегии, стабильное / aftenposten.no
Об этом сообщил чрезвычайный и полномочный посол Украины в Норвегии Вячеслав Яцюк в эфире телеканала "112 Украина", ссылаясь на полицию и представителей госпиталей в Норвегии.
Яцюк уточнил, что авария произошла недалеко от Осло.
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Как сообщал УНИАН, в Норвегии 30 июля произошло ДТП с участием туристического автобуса с украинцами. Согласно сообщению Департамента консульской службы МИД Украины, один человек погиб, от 8 до 10 пассажиров получили тяжелые травмы.
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