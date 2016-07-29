На Черкасщине председатель сельсовета и руководитель "Агентства антикоррупционных реформ" погорели на взятке

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил начальник Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Владимир Гуцуляк.

Читайте такжеВо Львове на взятке поймали еще одного депутата от "Самопомочі"

"Следователями Генпрокуратуры за качественными и хорошо проработанными материалами СБУ разоблачили и задержали председателя одного из сельских советов Черкасской области в получении им неправомерной выгоды в особо крупном размере, а именно 184 тысячи долларов США, что составляет более 4,8 млн гривен", - сказал он.

В пресс-службе ГПУ отметили, что взятка давалась за решение вопроса о передаче в собственность и аренду земельных участков общей площадью 6,5 га.

«Примечательным является то, что посредник в получении этих средств – гражданин, неоднократно судимый за совершение совокупности тяжких корыстных преступлений, среди которых есть и разбой. Свою преступную деятельность прикрывал должностью председателя правления общественной организации Агентство антикоррупционных реформ», - добавил Гуцуляк.

По его словам, сейчас продолжаются следственные действия, устанавливается круг лиц, причастных к совершению преступления.