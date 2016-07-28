Сотрудника "Харьковоблэнерго" задержали по подозрению во взяточничестве, ему грозит до 10 лет

Сегодня, 28 июля, работники прокуратуры, Управления СБУ и Национальной полиции разоблачили руководителя одного из районных отделов "Харьковоблэнерго" во время получения неправомерной выгоды. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области со ссылкой на заместителя начальника управления Дениса Маслия.

Читайте такжеНа Харьковщине на взятке попались двое сотрудников прокуратуры (фото)

По сведениям прокуратуры, служащий вымогал и получил от жителя города Чугуева 48 тыс. грн. В такую сумму он оценил согласование документов, необходимых для подключения дома к сети электроснабжения.

Досудебное расследование проводится по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды). Руководитель задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас решается вопрос об объявлении ему подозрения и избрании меры пресечения.

Максимальная санкция статьи предусматривает 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.