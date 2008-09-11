Глава Транснефти об аверсе, мифической нефти, Ющенко, Гданьске и Тихом океане

Аверсный режим работы «Одесса-Броды» нарушит стабильность поставок российской нефти в Европу.

Как передает Рейтер, об этом сегодня заявил глава российской государственной нефтепроводной монополии «Транснефть» Николай ТОКАРЕВ.

Он не исключил, что Украина воплотит в жизнь свое намерение развернуть в обратном направлении реверсные поставки по нефтепроводу «Одесса-Броды», чтобы качать каспийскую нефть в Европу через Польшу. Пока маршрут используется для доставки российской нефти.

В таком случае пострадают европейские потребители российской нефти, сказал Н.ТОКАРЕВ.

"Сегодня мы видим, что уже в практическую плоскость переходит идея "аверса" «Одесса Броды»... Мы, «Транснефть», не сможем в этом случае гарантировать бесперебойные и стабильные поставки в Чехию", - сказал он, добавив: "Мы не видим технического решения, как это можно сделать".

Н.ТОКАРЕВ считает, что разворот маршрута, которого добивается Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, разрушит стабильность поставок нефти в Европу, поскольку обещанных Украине Азербайджаном объемов экспортной нефти может не хватить.

"Ну где вы возьмете такой объем нефти, который позволит обеспечить Словакию, Чехию, Венгрию? Это 18 миллионов тонн нефти (в год)... Будет какая-то мифическая нефть поставляться", - сказал Н.ТОКАРЕВ.

Он сказал, что на фоне обмена Запада и России взаимными упреками по поводу военной операции в Грузии поставки российских энергоносителей сталкиваются с политическими трудностями.

Н.ТОКАРЕВ отметил, что "если ЮЩЕНКО решит отморозить уши назло маме и решит развернуть его (трубопровод) в аверс", Россия будет еще более заинтересована в строительстве второй ветки Балтийской нефтепроводной системы.

"Нам куда-то нужно девать 20 миллионов тонн для Украины... Еще не надо забывать, что мы кормим польский порт Гданьск - семь миллионов тонн... С какой стати?", - сказал глава «Транснефти».

По его словам, при "аверсе" возникнет "пробка на южной ветке нефтепровода "Дружба", а если Украина достроит его до Плоцка, то "перекроются" и российские поставки в Германию и Польшу. "Не считаться с этими рисками уже нельзя", - отметил Н.ТОКАРЕВ.

По словам главы «Транснефти» для того, чтобы обеспечить альтернативные каналы поставок, будет использоваться трубопровод БТС-2, проект постановления о начале строительства которого уже готов.

Ранее власти РФ говорили, что БТС-2 задумывалась как канал для транспортировки углеводородов в обход Беларуси, а не Украины.

Другим перспективным направлением является строящийся и оцениваемый в миллиарды долларов трубопровод "Восточная Сибирь - Тихий океан" (ВСТО) для доставки сибирской нефти к берегам Тихого океана для экспорта в страны АТР и Китай.

Кроме того, Н.ТОКАРЕВ напомнил об экстренном заседании глав государств Евросоюза после событий в Грузии, на котором страны ЕС решили не вводить санкции против Москвы.

"Мы все свидетели, как проходило заседание, какие предлагались варианты наказания... Пошумели, покричали, повизжали и разъехались. Если бы у нас не было "восточной трубы" и БТС, то, я думаю, решения бы там были более жесткие и конкретные".

Как сообщал УНИАН, на использовании нефтепровода «Одесса-Броды» в аверсном режиме, который был предусмотрен проектом его строительства, настаивает Президент Украины В.ЮЩЕНКО. В то же время премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что не намерена поддерживать предложенный Секретариатом Президента вариант использования нефтепровода «Одеса-Броды» в аверсном режиме.

Справка УНИАН. Нефтетранспортный проект «Одесса-Броды» задумывался с целью диверсификации поставок нефти на украинские НПЗ и развития транзитных возможностей страны. Строительство нефтепровода "Одесса-Броды" завершили в мае 2002 года. Магистраль имеет длину 674 км, диаметр трубы – 1020 мм. Мощность первой очереди нефтепровода и терминала составляет 9-14 млн. тонн в год.

Нефтепровод "Одесса-Броды" планировалось использовать для прокачки каспийской нефти в Европу. Украина в течение двух лет с момента постройки безуспешно пыталась договориться о транспортировке каспийской нефти по нему в прямом направлении. Не получив конкретных предложений со стороны компаний, правительство Украины в конце июня 2004 года разрешило использовать трубопровод для транспортировки российской нефти в реверсном направлении.

Таким образом, с момента постройки нефтепровод используется в реверсном направлении, что предусматривает транспортировку российской нефти из Брод в Одессу и далее - танкерами через черноморские проливы.