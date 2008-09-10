Венгерские таможенники арестовали локомотив Львовской железной дороги за перевозку контрабанды.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЛЖД.

Согласно сообщению, из-за служебной халатности и желания заработать деньги на перевозке контрабандных товаров локомотивной бригады депо Чоп в составе машиниста и помощника машиниста, на территории Венгрии (станция Еперешки) в ночь с 1 на 2 сентября этого года был арестован локомотив Львовской железной дороги. С помощью значительных усилий и при участии в переговорах «Укрзализныци» Львовская железная дорога все-таки смогла вернуть 5 сентября на территорию Украины свой подвижной состав.

До выяснения всех обстоятельств преступления работники локомотивной бригады понижены в должностях и переведены в слесари, отмечается в сообщении.

Для предупреждения подобных случаев в будущем Львовская железная дорога выступила с инициативой относительно передачи работы по вывозу поездов на территорию Венгрии венгерским железнодорожникам с привлечением их подвижного состава. В таком случае высвобожденные локомотивы можно будет задействовать на внутреннем сообщении, где их производительность в семь раз выше, чем в пограничном сообщении. Относительно высвобожденных локомотивных бригад будет принято отдельное решение.

На ЛЖД отмечают, что работников железной дороги, которые будут пойманы на перевозке контрабанды, после проведения служебного расследования и в случае доказанности их вины будут увольнять с работы без права восстановления, а дело будут передавать в правоохранительные органы.