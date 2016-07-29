В Киеве к пяти годам заключения приговорили милиционера-взяточника

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киева, досудебным расследованием установлено, что в июле 2015 года милиционер подстрекал гражданина передать ему 45 тыс. грн взятки за закрытие уголовного производства в отношении него.

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Подполковника милиции задержали сразу после получения оговоренной суммы средств.

«Соглашаясь с мнением государственного обвинителя, Подольский районный суд.Киева признал правоохранителя виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 УК Украины и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы», - говорится в сообщении.

Кроме того, суд конфисковал в пользу государства все принадлежащее обвиняемому имущество.