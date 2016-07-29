В Львовской области шахтеры перекрыли дорогу, требуя выплаты зарплаты (фото)
12:44, 29 июля 2016Общество
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Во Львовской области шахтеры госпредприятия "Львовуголь" с 10.00 частично перекрывают движение на международной трассе Львов-Рава–Русская, требуя выплаты задолженности по заработной плате.
Около 100 шахтеров непрерывно ходят по пешеходному переходу / Фото УНИАН
Об этом говорится в сообщении Главного управления национальной полиции во Львовской области. "В настоящее время грубых нарушений правопорядка не зафиксировано", - отмечается в сообщении.
Около 100 шахтеров непрерывно ходят по пешеходному переходу возле села Воля Высоцкая Жовковского района. "Большого скопления автомобилей нет, поскольку сотрудники полиции организовали объезд данного участка трассы где проходит акция протеста", - сообщили в нацполиции.
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