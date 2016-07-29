В Львовской области шахтеры перекрыли дорогу, требуя выплаты зарплаты (фото)

Об этом говорится в сообщении Главного управления национальной полиции во Львовской области. "В настоящее время грубых нарушений правопорядка не зафиксировано", - отмечается в сообщении.

Около 100 шахтеров непрерывно ходят по пешеходному переходу возле села Воля Высоцкая Жовковского района. "Большого скопления автомобилей нет, поскольку сотрудники полиции организовали объезд данного участка трассы где проходит акция протеста", - сообщили в нацполиции.