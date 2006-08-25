Мировые цены на нефть повысились

Цены на нефтяные фьючерсы 24 августа повысились и закрепились к концу дня выше отметки 72 долл./барр.

Второе с начала недели повышение цен на нефть было вызвано техническими факторами, сформировавшимися накануне, а также падением нефтедобычи на Аляске.

Как передает РБК, итоги торгов на биржах 24 августа по контрактам ближайшего месяца поставки составили:

- в Нью-Йорке на New York Mercantile Exchange (NYMEX) официальная цена фьючерса Light, Sweet Crude Oil (октябрь) повысилась на 60 центов (+0,8%) и установилась на отметке 72,36 долл./барр. при ценах по сделкам за сессию 71,37-73,00 долл./барр.;

- в Лондоне на InterContinental Exchange Futures (IСE Futures) официальная цена фьючерса IPE e-Brent Crude Futures Electronic (октябрь) выросла на 66 центов (+0,9%) и установилась на отметке 72,68 долл./барр. при ценах по сделкам за сессию 71,73-72,93 долл./барр.

Технически рост цен на нефть 24 августа был обусловлен снижением интереса к продажам. Накануне цены на нефть упали за день на 1,8% и установились на самом низком уровне за четыре сессии, что остановило ее дальнейшие продажи.