Социологи: украинцев больше всего беспокоит война на Донбассе, меньше всего - статус русского языка

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты социологического исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Также среди проблем, которые больше всего беспокоят украинцев, – уровень жизни (61%), экономическая ситуация (46%) и безопасность (15%).

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Согласно опросу, меньше всего украинцев беспокоит статус русского языка в Украине (1%), причем это касается всех регионов Украины.

Война на востоке Украины больше всего беспокоит жителей западного и центрального регионов (78%), несколько меньше беспокоит жителей южного и восточного регионов (по 64%). Уровень жизни практически одинаково волнует жителей западного, центрального и южного регионов (61,7%, 60,7% и 62,9% соответственно); меньше всего уровень жизни беспокоит жителей восточного региона (56,4%).

Экономическая ситуация в Украине больше всего беспокоит жителей южного (49,5%) и восточного (49,3%) регионов, несколько меньше жителей центрального и западного регионов (42,6% и 44% соответственно).

Безопасность Украины почти одинаково беспокоит жителей всех регионов (западный – 22%, центральный - 23%, южный – 20%) кроме восточного (18%).

Политическая ситуация в Украине больше всего беспокоит жителей восточного (19%) и южного (18%) регионов, меньше центрального (12%). В западном регионе так ответили 14% опрошенных.

Отношения с Россией больше всего беспокоят жителей восточного (18%) и южного регионов (16%), меньше всего – жителей западного региона (10%).

Преступность все равно беспокоит жителей всех регионов Украины: южного, восточного и западного – 13%, центрального – 14%.

Существенных различий в опасениях мужчин и женщин в большинстве случаев не выявлено, кроме трех ситуаций: уровень жизни и преступность несколько больше беспокоят женщин, чем мужчин. Зато экономическая ситуация в Украине наоборот больше беспокоит мужчин: уровень жизни - 65% женщин против 55% мужчин, преступность - 15% женщин против 12% мужчин, экономическая ситуация – 48% мужчин против 45% женщин.

Исследование проведели с 19 по 31 мая 2016 года. Всего опросили 2014 респондентов, проживающих в 108 населенных пунктах всех областей Украины (кроме АР Крым). В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территориях, которые контролируются Украиной. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3% для показателей близких к 50%.