Экономический и политический союз с РФ поддерживают менее четверти жителей освобожденной части Донбасса – опрос

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования «Особенности сознания и идентичности жителей подконтрольной и неподконтрольной Украине территорий Донецкой области», представленных аналитическим центром «Фабрика мысли «Донбасс» сегодня в УНИАН.

В ходе исследования социологи предложили респондентам ответить на вопрос: какой вариант они бы выбрали, если бы в ближайшее время Украина должна присоединиться к одному из экономических или политических объединений.

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Так, только 22% опрошенных жителей освобожденной территории Донецкой области поддержали экономический и политический союз с РФ, тогда как среди жителей, проживающих на неподконтрольной части территории, такой показатель достигает почти половины опрошенных, а именно 48%.

Вместе с тем, вариант присоединения к Европейскому Союзу на освобожденных территориях поддержали 23% респондентов, тогда как на оккупированной территории он составил всего 9% опрошенных.

Не менее трети жителей обеих частей Донецкой области хотели бы, чтобы Украина не присоединялась ни в каких политических и экономических объединений. В частности, на подконтрольной части 38% населения поддержало этот вариант, на неподконтрольной территории такой позиции придерживается 30% населения.

В то же время на освобожденной территории Донецкой области 17% не смогли ответить на этот вопрос, тогда как на оккупированной территории таких 13% среди опрошенных.

Как отметил руководитель аналитического центра "Фабрика мысли "Донбасс" Дмитрий Ткаченко, "даже после двух лет конфликта наш анализ показывает, что в плане социокультурных особенностей эта территория до сих пор остается единственной".

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"Если мы говорим о портрете жителя подконтрольных и неподконтрольных территорий, мы сразу говорим о том, что и там, и там фиксируется очень сильное явление, которое мы называем патернализм: желание сильного государства, желание сильного лидера, несформированность гражданской активности и гражданской позиции и низкий уровень ответственности и нежелание брать на себя ответственность", - отметил Ткаченко, приведя общие черты жителей обеих частей Донбасса.

При этом он сказал, что на подконтрольной и неподконтрольной территории люди декларируют, что соблюдение их прав и свобод является важным.

Исследование проводилось украинским офисом международного исследовательского агентства IFAK Institut с 30 мая по 13 июня 2016 года по заказу аналитического центра «Фабрика мысли «Донбасс». Использован метод личных интервью. Социологи опросили респондентов в возрасте от 18 до 65 лет, проживающих в городских и сельских населенных пунктах подконтрольных и неподконтрольных территорий Донецкой области. На непідконтрольній территории Украины было опрошено 605 респондентов. Погрешность выборки составляет +/- 3,98%. На подконтрольной Украине территории было опрошено 805 респондентов. Погрешность выборки составляет +/- 3,45%.