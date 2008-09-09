Банковскую систему Украины поставили в один ряд с Ямайкой и Боливией

Исходя из оценки страновых рисков (BICRA), которая отражает сильные и слабые стороны банковской системы каждой страны в сравнении с другими государствами, S&P относит банковскую систему Украины к последней, самой слабой группе 10.

Помимо Украины, в эту группу входят Венесуэла, Ямайка и Боливия.

Об этом говорится в сообщении S&P со ссылкой на отчет «Деятельность украинских банков сопряжена с высокими рисками и ведется в сложных макроэкономических условиях», опубликованный 8 сентября RatingsDirect.

«Украинская банковская система по-прежнему в высокой степени уязвима в отношении разного рода стрессовых ситуаций вследствие наблюдаемого в последние годы стремительного роста еще не прошедших испытание временем кредитных портфелей на фоне макроэкономической и политической неопределенности», - цитируются в сообщении слова кредитного аналитика Standard & Poor`s Екатерины ТРОФИМОВОЙ.

Другими проблемами банковского сектора Украины являются все еще существенная концентрация бизнеса на отдельных контрагентах и отраслях, значительная «долларизация» операций, слабая юридическая база в области правовой защиты прав кредиторов, недостаточно жесткие стандарты выдачи кредитов и риск-менеджмента, а также отставание действий по регулированию сектора и банковскому надзору от развития рынка.

По мнению Е.ТРОФИМОВОЙ, несмотря на неспокойную политическую обстановку и инфляционное давление, темпы макроэкономического роста остаются высокими, что способствует развитию и поддержанию кредитоспособности банков, а также некоторому снижению предпринимательских и кредитных рисков в банковском секторе, уровень которых все же оценивается как повышенный. Постепенное укрепление и повышение прозрачности украинских компаний наряду с ростом благосостояния населения и диверсификацией бизнеса банков способствуют поступательному развитию системы.

«Быстрый рост кредитования и резкое повышение уровня долговой нагрузки в условиях, когда кредитная культура еще недостаточно сформирована, а процедуры риск-менеджмента недостаточно эффективны, могут в дальнейшем обернуться значительными проблемами и делают систему уязвимой к последствиям возможного ухудшения рыночной конъюнктуры, например, в сегментах недвижимости и строительства», - подчеркивает Е.ТРОФИМОВА.