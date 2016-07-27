США передали украинским военным партию беспилотников стоимостью свыше $12 миллионов

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины на своей странице в Facebook.

В частности, как отмечается в сообщении, во исполнение ранее достигнутых договоренностей сегодня, 27 июля, в Киев прибыл очередной груз международной технической помощи от стратегического партнера Украины – Соединенных Штатов Америки.

"В рамках программы “Инициативы по восстановлению доверия в Европе” (ERI) американское оборонное ведомство передало Вооруженным силам Украины значительное количество самых современных беспилотных летательных аппаратов RQ-11B Analog Raven Systems общей стоимостью более 12 млн долларов США", - подчеркивается в сообщении.

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В Генштабе напомнили, что на днях посол США в Украине Джеффри Пайетт отметил, что США будут продолжать оказывать помощь Украине в сфере безопасности и обороны, а содействие ВСУ является одним из приоритетов внешней политики США на среднесрочную и долгосрочную перспективу.

ВСУ выражают искреннюю благодарность американским партнерам за помощь в наращивании оперативных способностей украинского войска.

В Генштабе уточнили, что предоставленная помощь является нелетальной, поскольку беспилотники не оснащены вооружением.

"RQ-11 Raven представляет собой разведывательный беспилотный самолет, весом менее двух килограммов, имеет цифровую камеру ночного или дневного видения. Особенность самолетов этого типа заключается в легкости запуска и неприхотливости к площадке приземления. Радиус действия – 10 километров", - заявили в Генштабе.