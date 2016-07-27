Определение города-хозяина Евровидения-2017 перенесли "на неопределенный срок"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр культуры Евгений Нищук сказал журналистам перед заседанием Кабинета министров.

"Сегодня не будет определен город, возникли трудности финансового характера", - сказал он. Министр добавил, что причиной переноса стала задержка с финансовыми гарантиями, однако не уточнил, какими именно.

По словам Нищука, определение победителя перенесено на неопределенный срок.

Ранее министр анонсировал, что 27 июля будет объявлен город, который примет международный песенный конкурс Евровидение в 2017 году.

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Напомним, после победы украинской певицы Джамалы на Евровидении-2016 Украина стала следующей страной, которая будет принимать этот конкурс.

Желание провести у себя Евровидение-2017 выразили Киев, Днепр, Львов, Одесса, Харьков и Херсон. Кабинет министров объявил конкурс среди городов, претендующих на проведение Евровидения-2017. 22 июля стало известно, что в финал конкурса вышли Киев, Одесса и Днепр.