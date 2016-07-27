Во Львове почтили память жертв Скниловской трагедии

Как передает корреспондент УНИАН, мероприятия по случаю 14-й годовщины Скниловской трагедии начались молитвой у часовни всех Святых украинского народа, которая была построена на средства жертвователей со всего мира при входе на аэродром. Возле часовни установлены 77 камней, символизирующих жертв катастрофы. Родные и близкие погибших принесли и поставили возле них портреты жертв катастрофы и в общей молитве вспомнили их поименно.

На поминальном мероприятии не было выступлений с речами, от областной и городской власти присутствовали по одному представителю.

После молитвы родные и близкие пешим ходом прошли к месту падения самолета Су-27 в день трагедии. Здесь, возле памятного знака с именами всех погибших, присутствующие зажгли лампадки и возложили цветы.

Напомним, трагедия на Скниловском аэродроме произошла 27 июля 2002 года во время празднования 60-летия 14 авиационного корпуса ВВС Украины. Во время демонстрации фигуры высшего пилотажа внезапно самолет Су-27 упал на зрителей. В результате авиакатастрофы погибли 77 человек, в том числе 28 несовершеннолетних. Кроме этого, пострадало более 300 человек. По количеству погибших эта катастрофа стала крупнейшей в истории авиационных шоу.